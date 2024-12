Degryse weet welke uitzonderlijke mentaliteit de nieuwe bondscoach moet hebben: "Ze moeten de mindset van Club Brugge overnemen"

Volgens analist Marc Degryse moet België een nieuwe bondscoach aanstellen om de Rode Duivels opnieuw succesvol te maken. Hij pleit voor een trainer die spelers selecteert op basis van hun prestaties bij hun club.

“Mignolet, Seys, De Cuyper, Mechele én Vanaken moeten in aanmerking komen als je ziet wat ze doen in de Champions League", stelt hij in HLN. “Het gaat om het nú, niet over wie er over een paar jaar Rode Duivel moet zijn. De juiste bondscoach maakt de juiste selectie.”

Degryse gelooft dat België voldoende kwaliteit heeft om Oekraïne te verslaan en zich te plaatsen voor het WK in 2026, maar waarschuwt dat Domenico Tedesco niet de juiste man is om die missie te leiden. “Als je doorgaat met Tedesco, zullen die play-offs weer niet belangrijk lijken. Terwijl België de mindset van Club Brugge moet overnemen: winnen. Moeten. Het is aan Vincent Mannaert om die mentaliteit ook in Tubize te installeren.”

Die winnende mentaliteit moet volgens Degryse niet beperkt blijven tot de play-offs, maar ook gelden voor de kwalificatiereeks. “De Rode Duivels moeten een ploeg worden die altijd wil winnen. Als je álle acht kwalificatiewedstrijden speelt met die instelling, krijg je ook de juiste mindset voor een groot toernooi. Zo breng je weer de goesting terug bij spelers om voor de nationale ploeg te spelen.”

Het WK 2026 moet de absolute prioriteit zijn voor de Rode Duivels, meent Degryse. “Deze kwalificatiecampagne is niet het einddoel, het draait allemaal om dat WK. Zoals ik als trainer zo weinig mogelijk over de tegenstander zou praten, zo minimaal moeten de Rode Duivels zich bezighouden met landen als Wales, Noord-Macedonië, Kazachstan en Liechtenstein. Zij moeten met ons rekening houden, niet andersom.”

De huidige bondscoach heeft die belofte niet waargemaakt, vindt Degryse. “Tedesco beloofde in het begin net dat: focus op onszelf, niet op de tegenstander. Maar hij heeft het niet waargemaakt. Dat toont aan dat hij niet de juiste man is om deze ploeg naar het WK te leiden.”