Kasper Dolberg vond "dat hij iets fout aan het doen was": "Het voelde niet juist!"

Kasper Dolberg lapte er nog twee bij en is nu afgetekend topschutter in de Jupiler Pro League met 12 stuks. De Deen deed zijn job, maar was ook trots op wat zijn ploeg liet zien in moeilijke momenten.

Dolberg kon tegen Beerschot niet scoren en deed dat dan tegen STVV maar twee keer. De eerste was een collectief mooie aanval afgerond door Dolberg. "Daar trainen we toch veel op, om die systemen in ons spel te krijgen", aldus Dolberg.

"Toen ik de bal over mij zag gaan, wist ik dat ik me moest positioneren in het geval dat de bal zou teruggelegd worden. Dreyer deed dat goed. Een aanval waar we als ploeg heel veel plezier aan beleven", zei de ook in de gesprekken openbloeiende spits.

De tweede was immers iets raars. Doelman Kokubo legde de bal op de grond, duwde de bal wat verder en de verdediger staat om zich heen te kijken. Dolberg ging met de bal aan de haal en gaf voor op Dreyer, die onbegrijpelijk miste, maar daarna werd getorpedeerd werd door Belaid: penalty.

"Ik moet misschien niet zo vrijgevig meer zijn", lachte Dolberg. "Anders had dat inderdaad mogen scoren. (knipoog) Wat er gebeurde? Het was echt vreemd, want ik was zelf verbaasd", glimlachte hij.

"Ik weet het nog steeds niet goed. Ineens was ik met de bal weg en het voelde alsof ik iets fouts had gedaan. Ik dacht dat er een vrije trap ging komen ofzo. Het voelde niet juist. Maar goed... ja, niet mijn probleem."