"Enige speler die dat had zat in de spionkop": STVV moet dringend opstaan

STVV verloor zondag op bezoek bij RSC Anderlecht. De ploeg speelt niet slecht, maar heeft volgens Jacky Mathijssen één iets te kort.

De goede ouden tijden mag je het misschien wel noemen. Daar hunkert Jacky Mathijssen fel naar als hij STVV op dit moment bezig ziet.

“Dit STVV kan veel beter voetballen, maar wat ontbreekt is de wil om de bal tegen die netten te rammen”, is de analist heel erg duidelijk in Het Belang van Limburg.

“Ze zitten met te veel spelers die het allemaal te netjes willen doen. De Japanners zijn allemaal mooie, technisch onderlegde voetballers, maar ik mis dat stukje onverzettelijkheid wat STVV vroeger zo typeerde.”

Een wedstrijd op STVV, dat zou alles en iedereen de nodige schrik moeten geven, maar dat is niet meer zo. “Dat stukje van het DNA is verdwenen waardoor STVV niet meer de reuzendoder is van weleer.”

Tegen RSC Anderlecht misten de Kanaries trouwens de man die het verschil kon maken. “De enige speler die dat stukje DNA wel in zich meedraagt, stond in de spionkop. De schorsing van Bertaccini was een groot gemis.”

“Hij is het soort speler waar je eigenlijk geen vervanger voor hebt. Als ik na de wedstrijd zag dat STVV meer dan twintig doelpogingen had, dan had er met hem op het veld toch meer ingezeten”, besluit hij.