Opvallende vaststelling over Genk en Antwerp: Degryse geeft nu al de top zes voor play-offs

De speeldagen volgen elkaar snel op in de Jupiler Pro League. Het klassement lijkt in een definitieve plooi te komen volgens Marc Degryse.

RSC Anderlecht pakte zondag de overwinning tegen STVV. Met slechts 13 tegendoelpunten en optimaal profiteren van de foutjes van de tegenstander loopt het heel erg goed voor paarswit.

“Zij zitten in de flow en hebben net als Club en Union bewezen dat het geen nadeel is om Europees te spelen”, vertelt analist Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Degryse doet een opvallende vaststelling ook. “De twee clubs die niet actief zijn in Europa - Genk en Antwerp - kennen net nu een mindere periode met minder fris voetbal en tegenvallende resultaten.”

Volgend weekend spelen Genk en Anderlecht en Union en Club Brugge tegen elkaar. Dat worden voor alle ploegen heel cruciale duels, al lijkt er toch al veel duidelijk op dit moment.

“Union was heel goed tegen Westerlo. Voorin zochten ze lange tijd naar nieuwe automatismen en een sterk aanvalsduo. Dat vonden ze met Promise en Ivanovic. Daarachter is Boufal ook steeds beter aan het worden.”

Het is vooral uitkijken als Union nog wat stappen kan zetten, maar de rest lijkt duidelijk. “De stand is zich intussen aan het normaliseren. De huidige top zes zal in principe ook de top zes zijn op het einde van het seizoen.”