Christophe Grégoire deelt nog steek uit na zijn ontslag bij Lierse: "Heeft met kwaliteit te maken, dat blaas je niet weg door je hoofdtrainer te vervangen"

Lierse heeft maandag besloten om Christophe Grégoire te ontslaan als coach. Die was op zijn beurt bijzonder verrast met deze beslissing.

Lierse verloor afgelopen weekend opnieuw in de Challenger Pro League. De club ging met 1-0 onderuit tegen SK Beveren, waardoor Lierse uit de top 6 werd geknikkerd.

De 6 op 24 zorgde er dus voor dat coach Grégoire zijn koffers mocht pakken. De club gaf ook een reden. "De laatste weken is er een verschil in visie ontstaan met deze leden van de staf, over de speelstijl en bepaalde spelprincipes waar we met Lierse willen voor staan", klonk het.

Maar toch zag Grégoire het echt niet aankomen. "Totaal onverwacht", begon hij bij Gazet van Antwerpen. "Echt een complete verrassing."

"Op geen enkel moment kreeg ik een signaal dat er kritiek was op mijn werk. Ik heb echt waar geen idee op wat ik precies word afgerekend", gaat hij verder. Grégoire gaat ook nog wat dieper in op de reden die Lierse gaf over zijn ontslag.

"De club ambieerde offensief en attractief voetbal. Dat is mooi, maar je moet ook realistisch zijn. De kern is niet breed en bovendien jong en onervaren. Na twee overwinningen denkt zo’n groep kampioen te zullen spelen en moet je iedereen met de voeten op de grond houden."

"Na enkele mindere prestaties moet je er over waken dat het vertrouwen niet afbrokkelt. We leverden in Beveren 21 doelpogingen af, maar slechts één bal tussen het kader. Dat heeft ook met kwaliteit te maken en dat blaas je niet weg door je hoofdtrainer te vervangen", wijst hij richting de spelers.