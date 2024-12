Er is maar één Anderlecht-speler die voor deze titel in aanmerking komt: "Hij is de man van het seizoen"

Bij Anderlecht beginnen ze stilaan weer te geloven. Kasper Dolberg scoort aan de lopende band en de goeie resultaten blijven komen. Maar op dit moment is Dolberg zelfs niet de belangrijkste man bij paars-wit.

Het is een credo dat al lang meegaat in het voetbal: om titels te pakken heb je een goeie spits en een goeie doelman nodig. Wel, Anderlecht heeft ze alle twee. Colin Coosemans wordt terecht bewierookt door alle analisten.

Tegen STVV stond hij er weer met enkele cruciale reddingen. Zonder het sluitstuk zou Anderlecht punten verloren hebben op Stayen. En dat doet hij nu al heel het seizoen.

Meer nog, de afgelopen week met winstwedstrijden tegen Beerschot, Slavia Praag en STVV was Coosemans telkens resultaatbepalend. En dat is nog straffer als je weet dat hij door toeval tussen de palen is beland.

Voor Philippe Albert is het heel simpel: de doelman van Anderlecht is gewoonweg de beste speler van het seizoen bij paars-wit. "Hij is enorm constant en geeft defensief veel vertrouwen", zei hij bij de RTBF.

Nordin Jbari treedt hem daarin bij. "Hij speelt op een ongelooflijk niveau, zeker als je weet waar hij vandaan komt. Hij straalt rust uit naar zijn verdediging, terwijl de centrale as van Anderlecht niet op zijn best is."