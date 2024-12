Anderlecht-huurling Alexis Flips zat plots niet meer bij de selectie van Charleroi, maar daar is een goede reden voor

Alexis Flips wordt tot aan het einde van het seizoen door Anderlecht verhuurd aan Charleroi. Afgelopen weekend zat hij plots niet meer bij de selectie, maar daar is een goede reden voor.

Alexis Flips trok in augustus 2023 naar Anderlecht, maar kon daar niet meteen overuigen. Na de eerste seizoenshelft werd hij uitgeleend aan het Turkse Ankaragücü waar hij meer minuten kon maken.

Toen hij terugkeerde naar paars-wit, vonden de Brusselaars meteen een nieuwe oplossing. Hij wordt momenteel tot aan het einde van het seizoen uitgeleend aan Charleroi.

Echt goed verloopt het daar ook niet voor hem. De aanvallende speler verzamelde in de Jupiler Pro League nog maar twee basisplaatsen dit seizoen. Geregeld komt hij zelfs niet van de bank.

Daarom deed zijn niet-selectie voor de wedstrijd tegen OH Leuven afgelopen weekend wel wat wenkbrauwen fronsen. Maar er is een goede reden voor zijn afwezigheid.

Volgens La Dernière Heure was het namelijk geen tactische beslissing. Hij had last van zijn rug, en zou dit weekend gewoon weer fit zijn.