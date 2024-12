Vincent Mannaert denkt aan zijn vertrek bij voetbalbond: "Net als bij Club Brugge"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Mannaert startte begin december als technisch directeur bij de voetbalbond. Er ligt heel veel werk op tafel.

Van de Rode Duivels een succesploeg maken, de positie van bondscoach Domenico Tedesco en de zaak Thibaut Courtois. Werk genoeg voor Vincent Mannaert bij de voetbalbond.

De bedoeling is dat er een nieuwe weg ingeslagen wordt. “Ik wil naar een organisatie en een filosofie waar iedereen in de toekomst ook zonder mij op kan bouwen”, klinkt het bij Mannaert.

Hij is nog maar net begonnen, maar denkt al aan het moment dat hij weer moet stoppen. Op dit moment heeft Mannaert een contract tot het WK van 2026. “Zoals bij Club Brugge nu, met alle krediet en lof voor de mensen die mij daar zijn opgevolgd. Ik wil hier een langetermijnvisie installeren.”

De dossiers liggen in hopen klaar, maar Mannaert moet prioriteiten stellen. “Ik heb al heel veel gesprekken gevoerd en richt mij nu onder andere op het trainersdossier. Dat wil ik doorlichten en kijken of we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien met de huidige mensen.”

Mannaert is geen eindverantwoordelijke, ook hij moet verantwoording afleggen. “Ik moest bij Club Brugge ook verantwoording afleggen. Ik vind dat positief. Anderen hebben ook interessante inzichten. We moeten beginnen aan een nieuw verhaal bij de Rode Duivels.”