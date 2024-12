Club Brugge stelt duidelijke eis (en krijgt steun van Anderlecht en Antwerp) zelfs nu het TV-contract getekend is: dreigement blijft actueel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hoewel er een deal is gesloten tussen de Pro League en DAZN over het tv-contract, is de discussie over de verdeling van het tv-geld en het competitieformat nog verre van opgelost. De topclubs stellen duidelijk dat er geen akkoord is over de tv-rechten zolang deze knopen niet zijn doorgehakt.

Het is Club Brugge dat daarin de charge leidt. Club Brugge is al langer voorstander van een hervorming van het huidige competitieformat, waarbij het belangrijkste doel is om het aantal wedstrijden te verminderen. De topclubs willen ademruimte creëren om competitiever te zijn op Europees niveau. Die wens wordt gedeeld door andere clubs zoals Anderlecht en Antwerp. De discussie over het competitieformat draait uiteindelijk om de haalbaarheid van een balans tussen nationale en Europese ambities. Club Brugge, dat het meeste te verliezen heeft, dreigt zelfs om zijn tv-rechten apart te verkopen als het niet kan voldoen aan zijn wens om minder wedstrijden te spelen. De onderhandelingen over een nieuw competitieformat en de verdeling van de tv-rechten zullen waarschijnlijk volgend jaar starten. De topclubs willen proportioneel meer geld uit de rechtenpot ontvangen, vooral nu de totale deal met DAZN kleiner is dan de vorige overeenkomst. De huidige situatie maakt duidelijk dat de topclubs veel eisen stellen voor de toekomst van het Belgische voetbal. Ze willen zowel financieel voordeel als meer ruimte om zich te concentreren op Europese competities. De Pro League zal moeten navigeren tussen de wensen van de topclubs en de belangen van de kleinere clubs, die ook aanspraak maken op hun deel van de tv-gelden.