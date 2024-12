Maxime Delanghe grijpt eindelijk zijn kans bij Cercle: "Dat heeft me geholpen de keeper te worden die ik nu ben"

Toen Warleson begin oktober uitviel door een blessure, leek het een groot probleem te zijn voor Cercle. Maar in plaats van in de problemen te komen, stond Maxime Delanghe op om zijn kans te grijpen tussen de palen.

De jonge doelman heeft sindsdien zijn plaats tussen de palen verdiend en keepte de afgelopen maanden op hoog niveau. Zijn cruciale redding tegen Basaksehir in de Conference League is daar het levende bewijs van.

Maar zijn pad naar succes is niet vanzelfsprekend geweest. Delanghe speelde zijn jeugdjaren bij FC Pepingen, RSC Anderlecht en PSV.

In augustus 2022 besloot Delanghe een nieuwe stap in zijn carrière te zetten en vertrok hij naar Lierse Kempenzonen, waar hij een eenjarig contract tekende als nummer één. In de zomer van 2023 tekende Delanghe een tweejarig contract bij Cercle Brugge, waar hij aanvankelijk als tweede doelman begon.

De jonge doelman heeft altijd geloofd in hard werken en volharden in moeilijke tijden. "Het was een leerrijk jaar bij Lierse", zegt Delanghe in Het Nieuwsblad. "Het heeft me geholpen de keeper te worden die ik nu ben."

"Toen ik naar Cercle Brugge kwam, was het mijn doel om mezelf in de basis te spelen. Ik ben blij dat ik het vertrouwen heb gekregen om als nummer 1 te spelen."

"Ik wil een stabiele en betrouwbare factor voor mijn team zijn. Ik kijk met veel ambitie naar de toekomst en wil het beste uit mezelf halen voor Cercle Brugge", besluit Delanghe.