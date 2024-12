🎥 Masters of Madness onthult laatste coachingduo: 'Een derby der lage landen'

De gloednieuwe voetbalcompetitie Masters of Madness, opgezet door ex-Rode Duivels Jan Vertonghen en Dries Mertens, heeft zijn nieuwste en laatste trainersduo onthuld. De Nederlandse YouTubers Soufiane Touzani en Koen Van Der Leeden zullen Windmill Warriors coachen.

Jan Vertonghen en Dries Mertens zijn enthousiast over hun keuze. "We wilden onze line-up afsluiten met een verrassing van formaat, en met Soufiane en Koen hebben we een absoluut knalduo toegevoegd", aldus Vertonghen.

"Ze zijn pioniers in het Nederlandse straatvoetbal en weten als geen ander hoe je voetbal terug naar de roots brengt. Dat enthousiasme en die creativiteit willen we in Masters of Madness brengen, en we weten zeker dat ze dat gaan doen."

"Het concept van Masters of Madness spreekt ons enorm aan", zegt Koen Van Der Leeden. "We gaan genieten van mixed teams, te gekke spelregels en uiteraard de geweldige sfeer die dit toernooi met zich meebrengt. We komen naar Antwerpen om te winnen en laten zien dat de lage landen vol voetbaltalent zitten."

Jan Vertonghen en Dries Mertens willen met hun initiatief niet alleen het straatvoetbal naar een breder publiek brengen. "Als Rode Duivels speelden we tegen de grootste voetballanden, maar een 'derby der lage landen' was altijd speciaal. Dat gevoel willen we nu ook in Masters of Madness brengen, voor onze spelers en het publiek."

De Windmill Warriors zullen vanaf 3 februari te zien zijn op Play4, GoPlay en YouTube. Acht teams van elk elf spelers (M/V/X) strijden tijdens de Kerstvakantie om de titel in de Waagnatie in Antwerpen.