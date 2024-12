Voetbal wordt bijzaak na aanslag: een heel bijzondere avond voor FC Magdeburg en Bayern München

Vrijdagavond vond een aanslag plaats in het Duitse Maagdenburg. Ook de voetbalwereld rouwt mee.

Kort na 19.00 uur reed een man met zijn auto door de gangpaden van de kerstmarkt in Maagdenburg en maaide daarbij een groot aantal voorbijgangers neer. Voorlopig vielen er 2 doden en ongeveer 60 gewonden.

Voetbal verbleekt natuurlijk bij dit alles. Toevallig speelde FC Magdeburg die avond een thuiswedstrijd in de tweede divisie tegen Fortuna Düsseldorf.

Het nieuws van de aanslag op de kerstmarkt bereikte iedereen tijdens de wedstrijd, toen er een bericht werd uitgezonden op het grote scherm. Het hele stadion stopte met zingen.

Er was een korte pauze, maar de wedstrijd ging door. Fortuna won met 2-5, maar was niet meer in de stemming om hun doelpunten te vieren. Er werden geen interviews gegeven na de wedstrijd.

Heel Duitsland was getroffen. Bij Bayern München was de sfeer ook bijzonder. De Beierse club was van plan om na de wedstrijd tegen Leipzig de traditionele kerstceremonie te houden, maar die werd afgelast om een eerbetoon te brengen aan de slachtoffers: “Deze ceremonie had vrolijk moeten zijn en dat zou niet gepast zijn geweest. Ik wil u vragen om aan uw dierbaren te denken", zei CEO Jan-Christian Dreesen.