Gewezen landskampioen met Club Brugge ontsnapte maar héél nipt: "Kon me fataal worden"

Alfred Schreuder is vandaag de coach van Al-Nasr. Maar ook hij leert, net zoals een speler moet doen, naar zijn lichaam te luisteren.

Alfred Schreuder wist niet iedereen te overtuigen toen hij iets meer dan twee jaar geleden Club Brugge hielp om de titel te winnen. Daarna liep zijn periode bij Ajax snel af en sindsdien is hij naar de Verenigde Arabische Emiraten geëmigreerd.

Persoonlijke moeilijke momenten

De afgelopen maanden waren persoonlijk niet gemakkelijk voor hem. "Tijdens een lunch met naasten vertelden ze me dat als ik op mijn 50e naar het Midden-Oosten zou vertrekken, het geen kwaad kon om een kleine medische scan te laten doen," legt hij uit aan De Telegraaf.

Dit advies bleek cruciaal te zijn: bij het onderzoek werden tekenen van een hartinfarct bij hem ontdekt. "De arts vroeg me of er in het afgelopen anderhalf jaar momenten waren geweest waarop ik problemen had met mijn zicht, omdat ze een witte vlek aan de rechter achterkant van mijn hersenen hadden gezien, het visuele gedeelte."

Chronische stress

Hij herinnert zich toen een episode uit zijn tijd bij Club Brugge: "Ik was al een tijd aan het werk, keek naar mijn telefoon en kon mijn berichten niet meer lezen. Ik ben rustig gaan zitten, pakte de krant, maar kon die ook niet lezen. Alle letters waren door elkaar. Na tien minuten was mijn zicht weer normaal. Ik heb het aan niemand verteld. Achteraf gezien misschien niet slim."

"Het was een bloedprop die nog erger had kunnen worden." Het resultaat van al de opgekropte stress bij de Nederlander. Meer dan zijn gepassioneerde aanwezigheid langs de zijlijn, moest hij omgaan met het verlies van zijn dochter. "De chronische stress had bijna fataal kunnen zijn voor mij. De artsen zeiden dat ik geluk heb gehad." Sindsdien is hij succesvol geopereerd en heeft hij geleerd te genieten van al die kleine dingen die het leven zo waardevol maken.