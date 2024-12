"Hubert verloochende zichzelf": stevige uithaal richting Anderlecht-coach

RSC Anderlecht was aan goede weken bezig, maar op bezoek bij KRC Genk speelden ze geen topwedstrijd. En dus werd uiteindelijk logischerwijze verloren. Een jammerlijke zaak volgens Marc Degryse.

RSC Anderlecht had de winnaar van het weekend kunnen worden door te gaan winnen in Genk. Ze zouden dan op twee punten van een leidersduo Genk - Club Brugge zijn gekomen.

Kritiek op Hubert

Nu is de kloof vijf punten met Club Brugge en zelfs acht met Genk. Marc Degryse zag vooral een onherkenbaar en mak Anderlecht aantreden in Genk, ook al hadden ze alle redenen om met vertrouwen naar de CEGEKA-Arena te trekken.

Dat deden ze dus niet. "Door voor deze aanpak te kiezen, heeft Anderlecht Racing Genk zelf in het zadel gehesen. Hubert verloochende zichzelf."

Genk thuis op kampioenenniveau

"Zijn keuzes stonden voor een keer haaks op de ongedwongen coaching die we van hem zagen in de voorbije maanden", is Degryse streng in Het Laatste Nieuws.

Tegelijkertijd vond hij Genk wel op niveau: "Racing Genk is in eigen stadion al een heel seizoen op kampioenenniveau. Het zal er nu op aankomen voor Racing Genk om na Nieuwjaar het rendement uit de thuiswedstrijden ook buitenshuis te brengen." Er zijn nog twaalf wedstrijden voor de play-offs.