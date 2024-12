Na bijna-doodervaring: RWDM-speler ontroert met emotionele comeback

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het duel tussen La Louvière en RWDM eindigde in een weinig spectaculaire 0-0, maar de wedstrijd werd toch gekenmerkt door een bijzonder moment. Frederic Soelle Soelle, die maandenlang aan de kant stond na een zwaar auto-ongeval, maakte zijn optreden.

Trainer Yannick Ferrera had zijn ploeg vooraf gewaarschuwd dat dit geen wedstrijd voor het oog zou worden. “Ik denk dat deze match de geschiedenis zal ingaan als de wedstrijd met de meeste lange ballen", grapte Ferrera na afloop.

De invalbeurt van Frederic Soelle Soelle was dan ook het absolute hoogtepunt van de wedstrijd. Voor de voormalige speler van KV Mechelen betekende het zijn eerste minuten sinds april, toen hij betrokken raakte bij een zwaar auto-ongeval.

Bijna dood-ervaring

Het incident vond plaats op 18 april van dit jaar op de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek, ter hoogte van recyclagebedrijf De Peppers. De jonge voetballer verloor de controle over zijn voertuig nadat hij onwel werd achter het stuur. Zijn auto kwam frontaal in botsing met een vrachtwagen.

Het herstelproces van de RWDM-speler was een lang en zwaar traject. De steun van vrienden, familie en zijn club bleek cruciaal om hem door deze moeilijke periode heen te helpen. Soelle Soelle kijkt nu hoopvol vooruit naar de toekomst.

“Dit is een geweldig gevoel," vertelde Soelle Soelle na afloop van de wedstrijd. “Ik ben iedereen die mij gesteund heeft ontzettend dankbaar. Het doet deugd om het jaar toch nog op deze manier af te sluiten.”