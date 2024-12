Thorgan Hazard is terug! Maar dat stelt David Hubert meteen voor zijn volgende dilemma: "Het meest logische zou zijn voor Dreyer"

Ze zullen bij Anderlecht wel blij zijn met hun kerstcadeautje: Thorgan Hazard is terug fit. Uiteraard zal hij nog tijd nodig hebben, maar sowieso is hij eens in wedstrijdvorm altijd een basisspeler. Maar waar dan wel?

David Hubert wil altijd logische keuzes maken. Wie het beste presteert en het meest fit is, krijgt een basisplaats. Op links in zijn aanval heeft hij echter al heel veel keuze. Daar lopen met Samuel Edozie, Francis Amuzu, Nilson Angulo en Tristan Degreef al vier spelers rond die in aanmerking komen. Stroeykens is 'untouchable' Hubert heeft ook liefst dat zijn flankspelers tegen hun lijn blijven en pas aan de zestien naar binnen komen. Hazard is echter meer een zwerver die van links naar rechts manoeuvreert. En dan zou je zeggen dat hij beter centraal komt te staan, maar bij Anderlecht gaan ze Mario Stroeykens, die als spelverdeler furore maakt, nu ook niet ineens een rij achteruit gaan schuiven. De meest logische keuze lijkt dan ook op rechts te zijn. Daar heeft Anders Dreyer amper concurrentie, ondanks dat de Deen een veel minder seizoen speelt. Als we de statistieken van Hazard erbij nemen, heeft hij daar tijdens zijn carrière toch al 80 matchen gespeeld met 13 goals en 23 assists tot gevolg. Op links zit hij in 185 matchen wel aan 33 goals en 45 assists. Wisselwerking Maar die cijfers bewijzen dus ook dat Hazard een heel grote rol kan spelen als ze hem fit krijgen tegen de play-offs. Hubert kan niet om hem heen als Anderlecht succesvol wil zijn. Degreef en Edozie zijn dan wel talenten, maar ze hebben niet de ervaring van de voormalige Rode Duivel. Die weet perfect waar hij kan lopen, al zal het ook voor Stroeykens aanpassen worden. Hij zal ook naar de flank moeten uitwijken als Hazard op zijn plaats komt lopen. Het wordt een wisselwerking waarop getraind zal moeten worden. Maar het lijkt veel op hoe Karetsas en Steuckers bij Genk spelen. Die wisselen ook constant van positie. En bij Club dwingt Vanaken vooral Tzolis ook al regelmatig eens centraal. Het zou het spel van Anderlecht onvoorspelbaarder maken. En nu maar afwachten hoe Thorgan zal terugkeren...