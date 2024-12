Sensationele stunt op tweede kerstdag?: ex-Kemphanen geloven er alvast in ondanks dramatische cijfers op Jan Breydel

Op tweede Kerstdag staat Westerlo voor een zware taak. Op bezoek bij Club Brugge incasseerden ze maar liefst 63 doelpunten in 21 wedstrijden.

Birger Maertens en Günther Vanaudenaerde, die zowel voor Club Brugge als voor Westerlo speelden, weten als geen ander dat een bezoek aan Brugge altijd een uitdaging is. "Club ligt Westerlo wel, maar het zal geen gemakkelijke wedstrijd zijn. Alhoewel, de laatste tijd is Westerlo niet in topvorm."

De verwachtingen voor de wedstrijd op tweede Kerstdag zijn hoog. Westerlo moet zich herstellen van de mindere resultaten van de afgelopen weken, terwijl Club Brugge leider KRC Genk op de hielen zit.

Maertens gelooft niet dat Westerlo het Club gemakkelijk zal maken, maar hij merkt op dat de ploeg wel degelijk in staat is om Club te verrassen. "Westerlo heeft altijd wel iets in huis tegen Brugge, dus het zal niet zomaar een walk in the park zijn."

Westerlo zal zich moeten wapenen tegen de kracht van Club Brugge, vooral tegen de technische vaardigheid van hun aanvallers. Maertens en Vanaudenaerde wijzen op de gevaarlijke spelers aan de kant van Club, maar de focus van Westerlo moet liggen op het beperken van de schade en het creëren van kansen uit tegenaanvallen.

Hoewel de kansen tegen Club Brugge voor Westerlo niet ondenkbaar zijn, erkennen de oud-spelers dat het een moeilijke opgave zal zijn. Maertens denkt met enige humor terug aan zijn eigen tijd bij Westerlo, toen de ploeg vaak in het nadeel was tegen de Bruggelingen.