Wesley Sonck vindt dat openingsgoal van Antwerp afgekeurd moest worden: "VAR moet ingrijpen"

Royal Antwerp FC kwam op voorsprong tegen KRC Genk. Voor Wesley Sonck mocht dat feestje nooit doorgaan.

Kerk bracht Royal Antwerp FC op de Bosuil op voorsprong tegen KRC Genk. Een mooie goal, al gaat doelman Van Crombrugge ook helemaal niet vrijuit op deze fase.

Al is er nog veel meer aan de hand. Voor Wesley Sonck moest de VAR ingrijpen en mocht dit doelpunt niet goedgekeurd worden. Odoi maakt voorafgaand aan de goal een duidelijke fout volgens de analist op Tolu.

Die goal moet afgefloten worden volgens Sonck. “Als je dit ziet, als je een jongen van honderd kilogram zo weg trekt”, vertelt Sonck bij PlaySports.

Al kan de scheidsrechter dat mogelijk niet zien, geeft de analist ook mee. “Je kan je niet van de indruk ontdoen dat dit fout is, dit is 100.000 procent fout.”

En voor Sonck had de VAR ook moeten ingrijpen. “De VAR moet er tussenkomen, ik snap dit niet. Dit is niet grijs, dit is gewoon zwart-wit. Dit is altijd fout.”