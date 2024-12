'Antwerp zet flinke nieuwe stap richting miljoenendeal'

Antwerp zou een zomeraanwinst na zes maanden al kunnen zien vertrekken. Ayrton Costa wil zelf weer weg en er zou een overeenkomst in de pijplijn zitten (of kunnen zitten). Dat is de slotsom van een dagje flink onderhandelen.

Ayrton Costa heeft nog niet bepaald weten te overtuigen bij Antwerp. De linksachter kwam afgelopen zomer toe, maar zag zijn speeltijd de laatste maanden steeds feller achteruitgaan.

Costa wil weg

De laatste drie wedstrijden kwam hij niet meer in actie, tegen Dender zat hij zelfs niet meer bij de selectie. En dus wil hij heel graag vertrekken bij The Great Old.

Boca Juniors uit thuisland Argentinië zou een oplossing kunnen bieden voor Costa. Zij zouden volgens Argentijnse media bereid zijn een bedrag van om en bij de 2,5 miljoen euro op tafel te leggen. Daarmee zou Antwerp meteen uit de kosten zijn.

Drie miljoen euro?

The Great Old betaalde zelf namelijk 2,3 miljoen euro voor de 25-jarige linksachter. Hij kwam in totaal 16 keer in actie, en pakte maar liefst 7 gele kaarten. Toch zouden ze meer willen en mikken op een bedrag rond de drie miljoen euro.

Volgens Argentijnse media zou de speler ondertussen zelf al een een overeenkomst gevonden hebben met Boca Juniors voor 3 jaar. Antwerp zal dus nog wat verder moeten onderhandelen.