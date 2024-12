David Hubert blikt vooruit op 2025 mét Jan Vertonghen: "Het zou dom geweest zijn om dat niet te doen"

Jan Vertonghen is opnieuw voetballer. De aanvoerder van RSC Anderlecht maakte dan wel geen minuten tegen FCV Dender EH, maar stoomt zich klaar voor 2025. Ook David Hubert is tevreden dat de verdediger terug is.

Jan Vertonghen zat in de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en FCV Dender EH, maar viel niet in. Al moet het gezegd: de wedstrijdomstandigheden zorgden ervoor dat David Hubert voor een extra aanvaller heeft gekozen.

Maar… Super Jan is terug speelklaar en zal in 2025 opnieuw een voortrekkersrol opnemen op het veld. En dat is héél goed nieuws. Tot enkele weken geleden was er vrees dat Vertonghen voor een (vroegtijdig) voetbalpensioen zou kiezen.

"Jan heeft dit seizoen nog niet de rol gespeeld die ik gehoopt had", trapt David Hubert een open deur in in Het Laatste Nieuws. "Hij heeft nog geen enkele wedstrijden kunnen spelen sinds ik coach ben."

"Ik zie dat Jan snakt om opnieuw op het veld te staan", gaat de T1 van paars-wit verder. "Maar Jan is wel altijd onze aanvoerder én barometer gebleven."

De Belgische recordinternational bleef tijdens zijn revalidatie heel dichtbij in de kleedkamer. "Het zou dom geweest zijn om zoveel ervaring niet te blijven betrekken. Dat heb ik dan ook gedaan."