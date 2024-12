Nicky Hayen schittert bij Club Brugge en overtreft andere kampioenenmakers: alleen deze voormalige Club-coach deed beter

Nicky Hayen levert geweldig werk bij Club Brugge. Hij doet het zelf beter dan heel wat voorgangers.

Nicky Hayen staat sinds maart aan het roer bij Club Brugge, eerst nog als interim-coach. Dit na het ontslag van Ronny Deila vlak voor de play-offs.

En die play-offs werden uiteindelijk bijzonder memorabel voor Hayen en Club. Tegen alle verwachtingen in speelde blauw-zwart nog kampioen onder zijn nieuwe coach. Ondertussen doen ze het ook dit seizoen weer hel goed.

Club staat 2e in het klassement, op slechts één punt van leider Genk. Dat zorgt ervoor dat Hayen ook knappe cijfers kan voorleggen: hij pakte als coach van Club al gemiddeld 2,09 punten per wedstrijden.

Het kan u verbazen dat dit meer is dan heel wat van zijn voorgangers. Deila pakte er gemiddeld 1,94 per wedstrijd, Michel Preud'homme zit aan 1,89, Philippe Clement 1,96 en Ivan Leko 1,85. Er moet wel bij worden gezegd dat zij meer wedstrijden aan de zijlijn hebben gestaan dan Hayen tot nu toe.

De enige die een beter gemiddelde kan voorleggen is... Alfred Schreuder. Hij pakte gemiddelde 2,33 punten per wedstrijd, alleen is dit slechts gebaseerd op 21 wedstrijden.