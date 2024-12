OFFICIEEL: Westerlo neemt na zes maanden al afscheid van zomertransfer

Het zat eraan te komen, maar nu is het ook officieel. Emir Ortakaya verlaat Westerlo.

KVC Westerlo gaat geregeld Turkse spelers halen met een groot potentieel. Dit verloopt echter niet altijd op de gehoopte manier, zoals bij Emir Ortakya.

De 20-jarige verdediger wordt sinds de zomer gehuurd van Fenerbahçe. Veel plezier had hij niet aan de uitleenbeurt, aangezien hij slechts vijf keer in actie kwam voor Westerlo.

Drie wedstrijden stond hij in de basis, en twee keer mocht hij invallen. Hij was bovendien goed voor één assist. Maar Ortakaya heeft besloten dat hij best bij een andere club gaat groeien.

'KVC Westerlo en Fenerbahce zijn overeengekomen dat Emir Ortakaya zijn carrière elders zal verderzetten', klinkt het vanuit de Kempen. Zo komt er na zes maanden al een eind aan zijn Belgische avontuur.