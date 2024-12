Straf zeg! Glenn Verbauwhede toont dreigbericht dat hij ontving van Freyr Alexandersson na ontslag

Glenn Verbauwhede werd op het einde van vorig seizoen ontslagen bij KV Kortrijk. En dat kreeg een opvallend staartje...

Glenn Verbauwhede moest in juni van dit jaar vertrekken bij KV Kortrijk. Hij kreeg te horen dat hij geen keeperstrainer meer zou zijn bij de club van zijn hart. “Het houdt geen steek, wat heb ik in godsnaam verkeerd gedaan”, vroeg de ex-doelman in een eerste reactie op zijn ontslag bij Het Laatste Nieuws af.

Bij de club was te horen dat hij op vraag van de toenmalige trainer Freyr Alexandersson moest opstappen. Verbauwhede belde Alexandersson en nam dat gesprek op. Die zei dan weer dat het op vraag van de spelersgroep was. Iets wat Verbauwhede niet kon begrijpen. “Het houdt geen steek. Ik kreeg van 75 procent van de spelers al een telefoon, om te benadrukken dat het zeker niet uit de spelersgroep komt.”

Verbauwhede gaf een vlijmscherp interview aan de krant en dat werd duidelijk niet geapprecieerd. Hij kreeg zelfs een berichtje van Alexandersson over het interview. Dat geeft Verbauwhede letterlijk weer in zijn boek Kamikaze.

“Dear Glenn, ik raadje aan niet meer naar mij of naar ons gesprek te refereren in de media. Ik heb je een uitleg gegeven omdat de anderen je die niet hebben gegeven. Ik heb dat met alle respect proberen te doen. Wat je over mij zegt in dat interview is outrageous. Als dat nog eens gebeurt, zal ik zelf een interview geven dat, denk ik, niemand zal helpen.”

Verbauwhede weet dat hij emotioneel reageerde, maar dat is volgens hem ook logisch na zo’n onverwacht ontslag, gaat hij verder in het boek. “Maar ik heb gewoon gezegd dat het de omgekeerde wereld is dat ik naar hem moest bellen om een uitleg te krijgen. Het enige wat ik namens mezelf heb toegevoegd is dat ik gevaarlijk vind dat de club hem zoveel macht geeft. Dat is mijn mening. Is dat een reden om me te intimideren?”