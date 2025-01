Anderlecht wil eerste wintertransfer afronden, maar... 'Mexicaanse Pumas speelt spelletjes en zorgt plots voor onverwachte problemen rond César Huerta'

Het is al langer bekend dat Anderlecht van César Huerta zijn eerste inkomende wintertransfer wil maken. Alles is nu al erg concreet geworden, terwijl de mercato pas officieel opent op 7 januari in België.

Hij zou vrijdag naar België komen om dan zijn medische tests af te leggen. Dan tekent hij er normaal ook een contract van 2,5 seizoenen.

Maar volgens transferexpert Sacha Tavolieri zal het allemaal wat vertraging oplopen. Zijn club, het Mexicaanse Pumas, doet lastig over de transferprijs "om wat tijd te winnen". Zo lijkt het erop dat ze er in Mexico nog alles willen aan doen om hem te houden.

Bij paars-wit blijven ze er wel van overtuigd dat de deal gewoon door zal gaan als gepland. Het persoonlijk akkoord is er namelijk al wel even.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op maar liefst 6 miljoen euro. Zoveel zal Anderlecht in ieder geval niet betalen de winger.

🟣⚠️ César Huerta to Anderlecht’s now slightly delayed…

🇲🇽🗣️ Pumas making some last minute troubles with the transfer fee in order to save time. #RSCA still confident a deal will happen as personal terms are agreed and César choose Mauve until June 2028 but Mexican bosses… https://t.co/7548gOkxjj pic.twitter.com/m4NlA48NpZ