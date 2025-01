Deze Anderlecht-speler had veel eerder naar het Lotto Park kunnen gaan, maar... "Mijn moeder had zich ermee bemoeid"

Mats Rits is een van de ervaren spelers bij Anderlecht. Hij kwam pas in de zomer van 2023 aan in Brussel, maar dat had ook veel eerder kunnen gebeuren.

Anderhalf jaar geleden besloot Mats Rits om naar Anderlecht te trekken en Club Brugge te verlaten. Union Saint-Gilloise toonde ook interesse, maar paars-wit trok aan het langste eind. Op 31-jarige leeftijd heeft de middenvelder nog steeds mooie jaren voor zich. Hij is echter al lange tijd actief in het profvoetbal. In 2009, toen hij op 16-jarige leeftijd debuteerde bij Beerschot, toonde de Brusselaars al interesse. "Ik overwoog destijds om naar Anderlecht te gaan. Ik ben naar de kantoren van het stadion gegaan, met Herman Van Holsbeeck en Ariël Jacobs", herinnert hij zich bij La Dernière Heure. Maar de deal ging niet door: "Mijn moeder bemoeide zich ermee. Ik moest naar school gaan bij Anderlecht. Als ik bij Beerschot bleef, kon ik naar de dorpschool gaan." Uiteindelijk vertrok Mats Rits twee jaar later naar Ajax. Voordat hij terugkeerde naar België, naar KV Mechelen en vervolgens naar Club Brugge. "Anderlecht toonde opnieuw interesse toen ik Mechelen verliet. Maar de interesse van Club was concreter", vervolgt Rits. Derde keer goede keer dus voor Anderlecht.