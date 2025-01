Voormalige JPL-spelers zorgen voor spektakel in de Old Firm Derby: Clement houdt stand dankzij Hagi en Raskin die voor de eerste keer kapitein is, Arne Engels krijgt munt op het hoofd gesmeten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Philippe Clement krijgt weer wat ademruimte bij Rangers. Hij won met zijn troepen de Old Firm Derby tegen Celtic (2-0).

Philippe Clement stond onder bijzonder veel druk de laatste weken. Vanwege tegenvallende resultaten werd er aan zijn positie getwijfeld. Voor de derby stond Rangers al 14 punten achter op Celtic.

Er stond druk op de ketel, maar vroeg in de wedstrijd werd die al wat verminderd. Na nog geen tien minuten spelen kon Ianis Hagi (ex-KRC Genk) de score openen op aangeven van Nicolas Raskin (ex-Standard).

De voormalige JPL-spelers deden het goed. Raskin werd overigens voor de allereerste keer aangeduid als kapitein door Philippe Clement. Het zal hem ongetwijfeld een boost hebben gegeven. De wedstrijd verliep nog redelijk fair. We hebben al anders gezien in de Old Firm Derby.

Pas kort na het uur viel het tweede doelpunt. Robin Propper knalde de 2-0 tegen de touwen, nadat Hagi eerst op doelman Kasper Schmeichel had getrapt. Arne Engels mocht pas in minuut 75 invallen, maar kon niet meer voor een mirakel zorgen.

Danilo knalde zo'n tien minuten voor tijd nog de 3-0 binnen. Een pijnlijke avond voor Celtic, maar Clement wint nu wel zijn eerste Old Firm Derby. Tegen het einde van de wedstrijd aan kreeg Arne Engels nog een munt naar het hoofd geworpen vanuit het thuispubliek. Hij hield er een serieuze verdikking aan over boven zijn oog... Toch een domme zet van de fan in kwestie, bij een 3-0 voorsprong.

Een wedstrijd voor dubbele punten was het. Door deze overwinning klimt Rangers tot op 11 punten van leider Celtic. Goed ziet het er nog niet uit, maar het zal wel wat meer moed geven. Clement heeft weer wat ademruimte.