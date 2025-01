🎥 De ziel van een kapitein... en een Rode Duivel? Hoe ex-speler Standard opnieuw helemaal aan de oppervlakte is gekomen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nicolas Raskin neemt steeds meer zijn plek in bij de Glasgow Rangers. Hij is de afgelopen weken alleen maar sterker geworden en dat leverde hem ook al wat prijzen op.

Kapitein zijn in een wedstrijd zo speciaal als de Old Firm-derby tussen Rangers en Celtic is zeker niet zomaar iets. Vooral als je pas 23 jaar bent en het pre-match gesprek meer doet denken aan het achterland van Luik dan aan echt Schots. Toch was het gisteren wel Nicolas Raskin die de troepen van Philippe Clement leidde tegen de eeuwige vijand. Zowel letterlijk, met de aanvoerdersband, als op het veld.

🅰️ | Het aanvoerderschap geeft vleugels aan Nicolas Raskin! 😍🇧🇪 #RANCEL pic.twitter.com/fBc6N4gMs1 — DAZN België (@DAZN_BEFR) 2 januari 2025

Na amper zes minuten spelen heroverde hij op het middenveld de bal, speelde deze door naar een teamgenoot, rukte op en gaf de bal met grote klasse aan Ianis Hagi, die even elegant afrondde. Een duidelijke actie die het team de openingstreffer opleverde en de hernieuwde vrijgevigheid van Raskin in de spotlights zette.

De tegenslagen liggen achter hem

De 3-0 overwinning van Rangers tijdens zijn allereerste aanvoerderschap zal hem des te meer plezier doen na enkele zeer verstorende maanden. Het afgelopen seizoen was een van de moeilijkste in zijn jonge carrière. Allereerst miste hij door een aanhoudende blessure twaalf van de twintig wedstrijden in de eerste helft van het seizoen.

De Luikenaar had tijd nodig om zijn vorm terug te vinden: Philippe Clement liet hem slechts vijf van de zeventien Premiership-wedstrijden spelen tijdens de tweede helft van het seizoen. Ook dit seizoen moest hij wachten tot eind september door een blessure om zijn eerste basisplaats te verdienen.

Lang moeten wachten

Naast deze fysieke tegenslagen, werd er ook gewezen op de hevige concurrentie in het hart van het middenveld bij Rangers. Sinds zijn terugkeer eind september lijkt Raskin echter getransformeerd. Hij heeft het team bijna niet meer verlaten en levert uitstekende prestaties af.

Zijn 90 minuten met de aanvoerdersband tegen Celtic zijn daar het mooiste voorbeeld van, maar dat mag de andere topwedstrijden niet overschaduwen, zoals zijn masterclass tegen Tottenham (1-1 gelijkspel). "Een paar maanden geleden was Nico nog niet klaar om aanvoerder te zijn, maar hij maakt stappen vooruit", verklaarde Philippe Clement. Hoe is zo'n comeback te verklaren?

Nicolas Raskin v Tottenham 🇧🇪 🇬🇧

12/12/24 pic.com/2rZ9YzQ3x9 — Declan 🏄🏻‍♂️ (@declan_19) 14 december 2024

Misschien heeft Nicolas Raskin behoefte aan wedstrijdritme om op volle toeren te komen. De ex-Standard-speler moet weten dat hij het in zich heeft om zich overal op het veld te manifesteren zoals hij gewend is. Om zijn persoonlijke interventies en hyperactieve karakter te laten zien. Bovendien krijgt hij bij een team dat wekelijks het spel domineert in Schotland ook de kans om uit te blinken tijdens balbezitfases.

Een krachtige comeback die veelbelovend lijkt voor 2025. En als hij op deze manier doorgaat, zou hij de Rode Duivels kunnen halen. In zijn carrière is Raskin nog nooit opgeroepen voor het nationale elftal. Hij was er de afgelopen maanden zelfs ver van verwijderd. Maar van de 53 spelers die Domenico Tedesco heeft opgeroepen sinds het begin van zijn ambtstermijn, waren er verschillenden die niet hetzelfde niveau toonden ...