Onwaarschijnlijke ommekeer in transfersaga rond Jean Butez

Jean Butez leek op weg om de nieuwe doelman van Racing Lens te worden en eindelijk Antwerp te verlaten waar hij op een zijspoor is beland. Maar nu zou de deal dan toch niet doorgaan.

Jean Butez zit in een lastige situatie. De Franse doelman is aan de kant gezet bij Antwerp en moest zelfs speeltijd gaan krijgen bij de U23 dit seizoen, nadat hij de nummer 2 was geworden bij de Great Old.

Een vertrek deze winter was onvermijdelijk en er werd gedacht aan een voor de hand liggende oplossing: hij zou terugkeren Frankrijk en bij Racing Lens tekenen. Brice Samba verlaat de club, hij zou er de vaste doelman worden.

Maar nu, terwijl het dossier bijzonder lang bleef aanslepen, kwam er vrijdagmiddag verrassend nieuws: volgens Foot Mercato, zal Butez uiteindelijk niet bij Lens tekenen. Diverse complicaties, waaronder een medisch probleem aan de hand, zouden de deal hebben doen mislukken.

Het bestuur van Lens zou de onderhandelingen met Antwerp hebben stopgezet. Ondertussen krijgt Koffi dit weekend zijn kans en waarschijnlijk in de dagen daarna.

Voor Jean Butez is dit weer een harde klap, nadat hij in de zomer ook al niet kon vertrekken. Antwerp zal hem niet voor niets laten gaan, maar op 29-jarige leeftijd zal er deze winter een oplossing moeten komen om niet nog meer tijd te verliezen.