Ramp voor de Rode Duivels? Nóg een toptalent kan voor ander land kiezen

Ilay Camara is een van de grote tevredenheden van Standard dit seizoen. Als international bij de Belgische jeugdteams zou hij echter kunnen kiezen voor een ander nationaal team.

Het lijkt erop dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond de laatste tijd te kampen heeft met een echte 'talentenlekkage'. Twee jaar geleden kozen Anass Zaroury en Bilal El Khannouss voor Marokko en binnenkort zou Zakaria El Ouahdi zich ook officieel bij hen kunnen voegen. Hij heeft al de Afrika Cup U23 gewonnen met het olympisch team van Marokko.

Konstantinos Karetsas is een heikel dossier zoals ondertussen bleek en zeer recent kondigde Matias Fernandez-Pardo publiekelijk aan dat hij ervoor kiest om voor Spanje te spelen en dus zijn keuze heeft gemaakt - wat meteen verklaart waarom hij niet werd opgeroepen voor de U21 door Gill Swerts.

Nog een Rode Duivel minder?

Een naam waar minder over gesproken wordt, maar die al wel is opgeroepen voor de Beloften (zonder te spelen), is Ilay Camara (21 jaar). Natuurlijk heeft de flankspeler van Standard nog een lange weg te gaan voordat hij Rode Duivel wordt, maar Camara heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende opmars doorgemaakt, met een geweldig seizoen 2023-2024 bij RWDM.

Dit seizoen is hij een van de weinige lichtpunten van stamnummer 16. De prestaties van Camara zijn niet onopgemerkt gebleven... bij de Senegalese voetbalfederatie. Zij zouden hem willen zien spelen voor hun land. Het doel is duidelijk: de Rouche snel overtuigen zodat hij Senegal al kan vervoegen tijdens de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026 in maart.

In Senegalese media klinkt het dat Camara zelf openstaat voor die keuze, aangezien hij bij de Rode Duivels minder snel op een kans moet rekenen. Op deze manier zou Ilay Camara de vleugelverdediger worden van de Leeuwen van de Teranga, die ook talenten als Malick Thiaw (AC Milan) en Yehvann Diouf (Reims) hebben weten te overtuigen om zich bij het Senegalees elftal aan te sluiten.