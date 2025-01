🎥 Thorsten Fink spreekt zich voor het eerst uit over strijd met Club Brugge en onthult zijn ambities met KRC Genk

Het seizoen in de Jupiler Pro League is nog lang niet beslist. KRC Genk staat momenteel bovenaan in de Jupiler Pro League met één punt voorsprong op Club Brugge.

De ambities zijn groot, zowel bij Genk als bij Club Brugge. De doelstellingen voor de Limburgers zijn dit seizoen zeer duidelijk met een top 4, een Europees ticket bemachtigen en zorgen voor goed voetbal. Voor Genk gaat dat plan voorlopig volgens schema, maar de druk van Club Brugge is altijd aanwezig.

"Laten we het nu van week tot week bekijken. Europees voetbal halen is de focus, en dan zien we wel welk ticket we uiteindelijk bemachtigen", vertelt trainer Thorsten Fink in DAZN.

Tot dusver heeft Genk er in geslaagd om de regerende kampioen, Club Brugge, van de leiding te houden. De trainer heeft vertrouwen in zijn ploeg en vindt dat het seizoen tot nu toe een succes is, ondanks de zware concurrentie van Club Brugge. "Club Brugge wou in de winterstop aan de leiding staan, maar dat is hen niet gelukt", merkt de trainer op.

Genk weet dat de titelstrijd nog niet beslist is en dat er nog veel kan gebeuren in de tweede helft van het seizoen. De focus ligt daarom op het verder vergroten van de voorsprong op de ploegen onder hen. "Nu moeten we proberen de afstand te vergroten op de ploegen die daaronder staan, zodat we bij de play-offs een goede uitgangspositie hebben."

"De titelstrijd is zeker nog niet voorbij. Maar niemand zal vreemd opkijken als het uiteindelijk een duel wordt tussen de huidige nummers één en twee", concludeert de coach van Genk.