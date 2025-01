Nu of nooit: Beerschot bereidt zich optimaal voor op cruciaal tweeluik in beslissende maand

Beerschot heeft de korte winterstop aangegrepen om op stage te gaan in Zeeland, Nederland. Daar bereiden Dirk Kuyt en zijn team zich tot 7 januari voor op een cruciale tweede seizoenshelft.

Het team van Kuyt moet trainen in het Olympisch Stadion. Voor Beerschot, dat zich voorbereidt op belangrijke wedstrijden na de winterstage, kan een slecht veld de prestaties beïnvloeden. Daarom is er gekozen voor een stage in Nederland, waar de velden in betere staat verkeren.

Beerschot is een van de weinige ploegen uit de Belgische eerste klasse die tijdens de winterstop een stage inlast. Naast Beerschot hebben enkel Genk, Gent en Dender een stage gepland. De overige teams bereiden zich in hun eigen trainingscomplexen voor op de hervatting van het seizoen.

De stage in Zeeland heeft een duidelijk doel: de spelers dichter bij elkaar brengen en mentaal voorbereiden op de belangrijke maand januari. Voor Beerschot staan er geen oefenwedstrijden op het programma.

Na de terugkeer uit Zeeland heeft Beerschot weinig tijd om te acclimatiseren. Al op 9 januari wacht een grote uitdaging in de Croky Cup. De Ratten moeten het dan opnemen tegen Anderlecht.

Drie dagen na de bekerwedstrijd tegen Anderlecht volgt op zondag 12 januari opnieuw de Antwerpse derby tegen stadsrivaal Antwerp. Beerschot wil na de eerdere nederlaag op de Bosuil tonen wat het waard is in eigen huis.