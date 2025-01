📷 Ze zullen hem duidelijk missen: ongebruikelijk afscheid voor Dedryck Boyata na het beëindigen van zijn contract bij Club Brugge

Dedryck Boyata heeft afscheid genomen van Club Brugge. Hij was zeer geliefd binnen de groep.

Enkele dagen geleden zijn Club Brugge en Dedryck Boyata overeengekomen om het contract van de speler te beëindigen. De voormalige Rode Duivel was in de vergetelheid geraakt, maar zijn hoge salaris bleef een last voor de club.

Zijn avontuur in Brugge, met slechts tien basisplaatsen in 2,5 jaar tijd, eindigde op zeer pijnlijke wijze. De 34-jarige verdediger werd dit seizoen niet één keer opgeroepen voor een competitiewedstrijd, zelfs niet om apart te trainen.

Hij vertelde een tijdje geleden nog hoe hij zich in een materiaalhok moest omkleden en dat ze hem ver weg van de groep probeerden te houden. Hij omschreef het als 'alsof hij een besmettelijke ziekte had'.

Ondanks het gebrek aan respect dat hij voelde, is Dedryck Boyata op een goede noot vertrokken, met een groepsfoto met het hele team en de Brugse staf, met een glimlach om waardig afscheid te nemen van degenen die hem nog steeds respecteerden.

Hoewel sommige spelers de deur achter zich zouden hebben dichtgeslagen na zo'n behandeling, koos de voormalige belofte van Manchester City ervoor om rustig te vertrekken, en zelfs publiekelijk Club Brugge te bedanken. De Brugse spelers hebben vrijwel allemaal positief gereageerd, met vriendelijke opmerkingen waaruit blijkt dat hij gemist zal worden door iedereen.