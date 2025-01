OFFICIEEL: Antwerp neemt afscheid van verdediger die al sinds 2013 bij de club zit

Antwerp neemt afscheid van Laurit Krasniqi. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden.

Het zal wel een van de drukste dagen van het jaar zijn bij Antwerp. Eerst werd duidelijk dat Olivier Deman gaat tekenen bij de club om zijn terugkeer naar de JPL maken.

Nadien kwam het nieuws naar buiten dat Jean Butez, na heel wat verwarring, dan toch zijn transfer beet heeft. Hij zou snel bij Como gaan tekenen.

Maar de club maakte zelf ook nog iets bekend: het contract van Laurit Krasniqi werd in onderling overleg ontbonden. 'De in Kosovo geboren verdediger doorliep op de Bosuil alle jeugdreeksen en maakte in de zomer van 2022 zijn debuut in het eerste elftal', klinkt het bij The Great Old. Als sinds 2013 loopt hij rond bij de club.

Krasniqi is ondertussen 23 en kon nooit echt doorbreken bij Antwerp. Hij speelde nadien vooral nog bij de Young Reds. De linksachter werd ook even uitgeleend aan Roda JC.