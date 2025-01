Analisten zijn het er unaniem over eens: "Zijn invloed bij Club Brugge is fenomenaal"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zijn unaniem: Club Brugge heeft met Seys een goudhaantje in huis. "Zijn invloed is fenomenaal", klinkt het.

Hein Vanhaezebrouck stak het niet onder stoelen of banken dat Seys tot de belangrijkste schakels van Club Brugge behoort. "De impact van zo’n Seys is echt niet te onderschatten. Hoe die samen met De Cuyper de boel aanstuurt en scherp houdt, dat is fenomenaal."

Seys heeft dit seizoen bewezen van grote waarde te zijn voor Club Brugge. Zijn veelzijdigheid op het veld maakt hem een speler die zowel in aanvallend als verdedigend opzicht uitblinkt.

Toch zien beide analisten veel kwaliteiten in Club Brugge, vooral in de manier waarop het moeilijke wedstrijden naar zich toe trekt. "Zeven van de twaalf competitiezeges werden met slechts één goal verschil binnengehaald", merkt Franky Van der Elst op.

Coach Hayen krijgt ook lof voor zijn tactische keuzes. "Hayen heeft geluk gehad, maar je ziet dat hij de juiste keuzes maakt. Vooral in Europa weet hij tegenstanders goed te analyseren", aldus Hein Vanhaezebrouck.

Toch zijn er uitdagingen voor Club Brugge. De intensiteit van het programma kan blessures en vermoeidheid met zich meebrengen, wat de prestaties van het team kan beïnvloeden. Als Club Brugge erin slaagt om deze zware maand door te komen, blijft het een sterke titelfavoriet, besluiten de analisten.