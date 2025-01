DONE DEAL: ambitieuze CPL-club troeft onder meer Aston Villa af voor nieuw toptalent

Lommel SK heeft een nieuwe winger gevonden. John Edwin Montaño heeft zich - zoals verwacht enkele maanden geleden - aan de kern toegevoegd. Binnenkort komt hij over naar België.

De 18-jarige Colombiaanse winger John Edwin Montaño heeft enkele maanden geleden een contract getekend bij City Football Group. Er zou 3 miljoen dollar mee gemoeid zijn, inclusief bonussen, met een clausule van 20% op eventuele doorverkoop voor Independiente Medellín.

Het jonge talent, geboren in 2006, stond ook op de radar van Aston Villa, maar uiteindelijk wist City Football Group de deal rond te krijgen. En in januari komt hij nu de rangen versterken van Lommel.

Dat hebben de Limburgers - die nog in volle strijd zijn om promotie naar de Jupiler Pro League - bekend gemaakt via hun website en sociale media.

Lommel zeer trots

Sportief directeur James McCarron is zeer trots met de komst van de nieuweling: "Wij volgen John al een tijdje en wilden hem koste wat kost naar Lommel halen. Uiteindelijk is dat gelukt en daar zijn we erg blij mee. John is precies het type speler wat we kunnen gebruiken binnen de huidige ploeg."

"Zijn creativiteit als buitenspeler moet onze ploeg naar een nieuw niveau tillen. Helaas moeten we hem nog even missen, maar we wensen hem uiteraard heel veel succes op het Zuid-Amerikaans kampioenschap."