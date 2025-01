Na de nieuwe Lapoussin-rel is de kar weer gekeerd: Pocognoli is heel duidelijk over wat er staat te gebeuren

Loïc Lapoussin maakt opnieuw deel uit van de wedstrijdselectie bij Union. De plooien lijken gladgestreken na het incident eind vorig jaar, waarbij de flankspeler enkele trainingen oversloeg.

“Voor mij was het nooit een optie om hem naar de B-kern te sturen", verklaarde coach Sébastien Pocognoli. Lapoussin kende een bewogen periode bij de club. Nadat hij eerder maandenlang naar de B-kern werd verwezen, keerde hij terug en heroverde snel zijn plaats als een van de smaakmakers.

Maar zijn naam verdween plots van het wedstrijdblad tijdens de belangrijke duels tegen Club Brugge en AA Gent. Reden: Lapoussin sloeg meerdere trainingen over, waarvan alleen zijn aanwezigheid op de trouw van zijn zuster officieel was goedgekeurd.

Na een korte vakantieperiode heeft Lapoussin zich opnieuw aangesloten bij de A-kern en komt hij in aanmerking voor het bekertreffen tegen Antwerp. Bij HLN gaf Pocognoli meer uitleg over het voorval.

“We waren blij met hoe hij was teruggekeerd, minder met wat daarna gebeurde. Maar het nieuwe jaar is een nieuwe start. Ons doel is altijd om spelers beter te maken, niet om hen te straffen. Loïc traint weer mee en is opnieuw volwaardig lid van de groep.”

De coach benadrukt dat het collectief belangrijker blijft dan het individu. “Het was niet aangenaam voor de groep, maar als Loïc gefocust traint en speelt, is hij een meerwaarde. We staan dit jaar sterk dankzij ons collectief en de spelers bewaken dat zelf ook. We kunnen ons niet permitteren om dat uit het oog te verliezen.”