Opvallend: Noa Lang op vakantie met... vriend die meteen de gevangenis invliegt als hij voet op Nederlandse bodem zet

Noa Lang heeft via Instagram een opvallend beeld gedeeld waarop hij samen met Steven Bergwijn en Quincy Promes aan tafel zit.

Promes, die momenteel in Dubai verblijft, is veroordeeld tot zes jaar celstraf voor drugssmokkel en kreeg daarnaast achttien maanden cel voor een steekincident met zijn neef.

Promes, actief voor United FC in Dubai, kan niet zomaar terugkeren naar Nederland. Een bevel gevangenneming van de rechtbank in Amsterdam zorgt ervoor dat hij bij aankomst direct in de cel zou belanden. Zijn verblijf in Dubai houdt hem voorlopig buiten bereik van de Nederlandse justitie.

Ondanks zijn situatie lijkt Promes zijn contact met andere voetballers niet te verliezen. Eerder deze winter kwam Hakim Ziyech hem opzoeken, en nu verschenen Noa Lang en Steven Bergwijn in een foto met de veroordeelde voetballer. Het is niet duidelijk wanneer de foto is genomen, maar Lang deelde het beeld als onderdeel van een reeks vakantiekiekjes uit zijn winterstop.

Nederland heeft Dubai eerder gevraagd om de uitlevering van Promes, maar daar is vooralsnog geen gevolg aan gegeven. Promes’ advocaat, Robert Malewicz, stelde eerder dat de voetballer bereid was om aanwezig te zijn bij het hoger beroep, mits hij niet zou worden gearresteerd. “De cel is niet te verenigen met topsport", aldus Malewicz.

De foto van Lang roept vragen op, maar het is niet de eerste keer dat Promes in gezelschap van bekende spelers te zien is. Het versterkt het beeld dat de veroordeelde voetballer ondanks zijn strafzaak nog steeds banden onderhoudt met collega’s uit de voetbalwereld.