Waarom Anderlecht om verschillende redenen Ahmed Touba als dé aangewezen versterking ziet (zeker gezien mogelijk vertrek sterkhouder)

Anderlecht heeft zijn oog laten vallen op Ahmed Touba van KV Mechelen, dat meldde HLN vandaag. Navraag leert dat die interesse er inderdaad is en wel om verschillende redenen. Hij kan immers op twee (mogelijke) probleemposities ingezet worden.

Anderlecht heeft een linksvoetige verdediger nodig en de prestaties van Touba als linkse of centrale verdediger in de 3-4-3 van Besnik Hasi zijn niet onopgemerkt gebleven. Touba is immers een solide verdediger die technisch bovengemiddeld is.

Vertrekt N'Diaye?

Hij viel ons al op in de jeugd van Club Brugge, waar hij voornamelijk als linksback speelde en enorm aanvallend was ingesteld. En dat brengt ons direct bij het volgende punt waarom paars-wit geïnteresseerd is.

Er is immers interesse in Moussa N'Diaye en ze weten nog niet of die heel concreet zal worden. Als de Senegalese linksback voor een topsom kan vertrekken, zijn ze bij Anderlecht niet in de positie om dat tegen te houden. Met Ludwig Augustinsson hebben ze wel nog een alternatief voor handen.

Maar Touba zou daar dus ook kunnen spelen. Tijdens zijn profcarrière heeft hij er niet veel meer gespeeld, maar hij kan het nog steeds. Het zou David Hubert ook meer opties geven, want momenteel is de bezetting achteraan heel dun geworden.

KV Mechelen heeft touwtjes in handen

De belangrijkste reden is immers dat niemand weet hoe de nieuwe blessure van Jan Vertonghen gaat evolueren. De recordinternational heeft zijn voet omgeslagen en is weer voor onbepaalde duur buiten strijd. Met het nakende vertrek van Zanka heeft Anderlecht dus twee centrale verdedigers nodig, waarvan zeker eentje linksvoetig is.

KV Mechelen is echter niet van plan zijn sterkhouder zomaar te laten vertrekken. Ze hebben een aankoopoptie van 800.000 euro bij Basaksehir en zullen die zeker lichten vooraleer ze een gesprek willen aangaan met Anderlecht. Zijn marktwaarde is nu al 2,2 miljoen en Malinwa wil er zeker winst uit halen. To be continued...