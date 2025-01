Is Beerschot klaar voor cruciale tweestrijd? "Dat speelt in Beerschots voordeel, een mooi extraatje"

Beerschot begint aan een cruciale week met twee grote wedstrijden. Eerst komt Anderlecht op bezoek in de beker, daarna volgt de derby tegen Antwerp.

Beerschot begon het seizoen met een dramatische 1 op 27, maar heeft zich ondertussen herpakt. “De ploeg van nu is helemaal anders dan die aan het begin van het seizoen. Er is meer kwaliteit en de manier van voetballen is aangepast", zegt Messoudi in de Gazet van Antwerpen.

Beerschot is in eigen huis al acht wedstrijden ongeslagen. Volgens Messoudi is dat geen toeval. “Het veld op het Kiel ligt er niet goed bij, en dat maakt het lastig voor topclubs om controle over de wedstrijd te krijgen. Dat speelt in Beerschots voordeel.”

Tegen Anderlecht in de beker heeft Beerschot zeker kansen, denkt Messoudi. “Ze hebben Anderlecht dit seizoen al eens geklopt in eigen huis. Als ze dat opnieuw doen, kunnen ze zomaar in de halve finale staan. Dat zou een mooi extraatje zijn voor de club.”

Antwerpse derby

Na de bekerwedstrijd wacht de derby tegen Antwerp, een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar. “Dit is een kans om in een vol stadion te laten zien wat Beerschot waard is", zegt Messoudi.

De voormalige speler hoopt dat Beerschot blijf werken aan haar toekomst. “De club moet investeren in betere faciliteiten voor zowel de eerste ploeg als de jeugd. Dat is nodig om op lange termijn sterker te worden", besluit hij.