Opnieuw ferme opdoffer voor Hubert: na lange blessure van Vertonghen mist paars-wit nu ook een andere linksvoetige verdediger

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht heeft het de komende weken zwaar te verduren met een aantal blessures in de verdediging. De ploeg zal donderdag zonder Moussa N'Diaye moeten spelen in de beker tegen Beerschot, en de linksback is ook twijfelachtig voor de belangrijke wedstrijd van zondag tegen Club Brugge.

Moussa N’Diaye heeft een hamstringblessure opgelopen. De situatie is problematisch voor Anderlecht, dat al te maken heeft met de langdurige afwezigheid van Jan Vertonghen en het mogelijke vertrek van Zanka. Met N’Diaye’s blessure en de onzekerheid rondom de andere verdedigers, zal coach David Hubert opnieuw moeten puzzelen om de defensie op te stellen voor de komende wedstrijden. Op de linksback kan Ludwig Augustinsson als vervanger van N’Diaye fungeren, maar centraal in de verdediging zijn de keuzes beperkt. David Hubert houdt zijn opties open, maar de situatie is allesbehalve ideaal. “Soms moet je eens ‘out of the box’ durven denken", aldus Hubert op zijn persconferentie voor het bekerduel tegen Beerschot. Naast de blessure van N’Diaye komt er nog de langdurige afwezigheid van Jan Vertonghen bij. De Belgische international moet zeker zes tot acht weken wachten voordat hij weer in actie kan komen. David Hubert is zich bewust van de dringende situatie en is druk in gesprek met de clubleiding om een oplossing te vinden. Anderlecht heeft dringend behoefte aan een nieuwe, linksvoetige centrale verdediger, en volgens Hubert worden er dagelijks gesprekken gevoerd om dit mogelijk te maken.