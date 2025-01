Sfeergroep van Antwerp doet duidelijke oproep richting supporters in aanloop naar derby tegen Beerschot: "Zo ga je toch ook altijd naar een grafzerk?"

Zondag staat de Antwerpse derby op het programma. Sfeergroep Antwerp Dynamite doet al een oproep richting alle Antwerp-fans die naar het Kiel trekken.

De derby tussen Antwerp en Beerschot is misschien wel de grootste van het land. Iedere keer is er wel spektakel, op en naast het veld.

Eerder dit seizoen werd de Antwerpse derby zelfs niet uitgespeeld op de Bosuil. Antwerp stond 4-0 voor, toen de bezoekende supporters voor de zoveelste keer pyrotechnisch materiaal op het veld wierpen.

De wedstrijd werd gestaakt, Beerschot kreeg sancties en een forfaitnederlaag. Zo ver zal het zondag waarschijnlijk niet komen, maar spektakel is verzekerd.

De sfeergroep Antwerp Dynamite kwam al met een oproep richting alle Antwerp-supporters. "Om terug één groot blok te vormen, willen we vragen om voor één keer allemaal in het zwart te gaan", schrijven ze op hun Facebook-pagina.

"We weten dat velen zullen afvragen waarom? Simpel, als je naar ons logo kijkt en in het verleden naar onze uitshirts had je vaak drie kleuren: rood, wit en zwart. Langs de andere kant ga je naar een grafzerk toch ook altijd in het zwart", klinkt het nog. Zo vergelijken ze het Kiel met een grafzerk.