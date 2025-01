Topclubs hebben maar één onderhandelingschip om de rest te overtuigen: toekomst Belgisch voetbal blijft onduidelijk

Er wordt al flink gediscussieerd over de verdeling van de TV-gelden nu het nieuwe contract met DAZN is afgesloten. Over het competitieformat wordt officieel nog in alle talen gezwegen, maar nu al is duidelijk dat het een niet zonder het ander zal kunnen onderhandeld worden.

We staan voor weken, waarschijnlijk zelfs maanden, van over en weer dealen. Eén zaak is duidelijk: de topclubs gaan hun hakken in het zand zetten. Er moeten minder wedstrijden op de kalender komen. De voorbije dagen heeft hen zelfs nog gesterkt in die opinie.

Kleinere clubs hun portefeuille hangt ervan af

Want stel u voor dat er eens zo'n zware sneeuwval is in het weekend en er moet een hele kalenderdag verplaatst worden? De topclubs die nog Europees spelen hebben amper ruimte om nog ergens een wedstrijd meer in te lassen. En voor hen zijn die Europese wedstrijden prioritair, want die brengen het meeste op.

Club Brugge, Anderlecht en Antwerp zijn de voortrekkers: zij zullen geen nieuw competitieformat zonder minder wedstrijden aanvaarden. Achter de schermen wordt die strijd al gevoerd. De kleinere clubs zijn daar natuurlijk als de dood voor. Zij spelen geen Europees en elke thuiswedstrijd brengt inkomsten in het laatje. Minder wedstrijden betekent minder geld.

Compensatie

En dan is er ook nog DAZN, die absoluut wil dat de play-offs behouden blijven. Met zes ploegen. En wie betaalt, heeft natuurlijk ook een stevige duit in het zakje te doen. Als je minder wedstrijden wil hebben, moet de competitie dus ingekrompen worden.

Op die optie is het eind vorig seizoen ook misgelopen. Er kon geen tweederde meerderheid voor gevonden worden, want iedereen vreest één van de twee clubs te zijn die extra zal moeten zakken om tot een competitie met 14 te komen. Vier wedstrijddagen minder per seizoen opent echter al heel wat perspectieven om ruimte te maken in de kalender voor de topploegen.

Het enige wat de topclubs kunnen bieden in heel die discussie is compensatie. Meer geld uit de TV-pot dus. Iedereen zegt immers te spreken in het belang van het Belgisch voetbal, maar niemand wil plooien. Een deftig competitieformat uitwerken is dan ook nog niet voor morgen. Als het er al komt...