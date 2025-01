DONE DEAL: club zet titelambities kracht bij met komst van spits

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem heeft een ferme deal weten te slaan op de transfermarkt. De club heeft de komt van Tobias Hedl weten af te ronden en heeft er zo opnieuw een doublure voor Jelle Vossen bij. Essevee mikt dit seizoen op promotie, zoveel is duidelijk.

Essevee staat momenteel comfortabel eerste in de Challenger Pro League met 37 punten, vier meer dan eerste achtervolger La Louvière. Vooral de kloof met nummer drie willen ze hoog houden om zo rechtstreekse promotie af te dwingen.

Dat liep vorig jaar nog verkeerd en dus willen ze deze keer geen fouten meer maken. Om hun titelambities kracht bij te zetten zullen ze zich deze winter ook flink versterken. Een eerste deal is alvast rond.

De komst van Tobias Hedl - een 21-jarige centrumspits die bij Rapid Wien speelde - is helemaal rond. Hedl is de kapitein van de beloftenploeg en maakte met elf goals in dertien wedstrijden al heel wat indruk.

Huur mét aankoopoptie

De Oostenrijkse jeugdinternational leek eerst op weg naar een definitieve aankoop, maar uiteindelijk is er gekozen voor een huur mét aankoopoptie. “De komst van Tobias is een uitstekende opportuniteit voor Essevee. Met het vertrek van Fraser wilden we een extra aanvaller aantrekken."

"Zijn balbeheersing, juiste beslissingen en koelbloedigheid in de zestien vielen op en passen in het plaatje van het profiel dat we graag wouden aantrekken", aldus Essevee op haar webstek. Ook Hedl zelf kijkt enorm uit naar zijn nieuwe uitdaging.