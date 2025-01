Nu ook officieel: zaterdag al opnieuw grote wedstrijd tussen Anderlecht en Genk in opvallend stadion

SK Deinze werd een tijdje terug failliet verklaard. Een ploeg uit de Jupiler Pro League had plannen met de Dakota Arena. En nu is dat ook al meteen officieel, dus krijgen we ook voetbal dit weekend in Deinze.

Het verhaal van SK Deinze in de Challenger Pro League is al eventjes helemaal geschreven. Een overname bracht niet de oplossing, waarna het faillissement volgde. Volgens diverse bronnen wilde RSC Anderlecht mogelijk gebruik maken van de Dakota Arena, voor de RSCA Futures en RSCA Women.

Het stadion staat immers leeg en wordt niet meer gebruikt, maar voldoet wel aan alle normen, onder andere ook om wedstrijden live uit te zenden. De beloften van Anderlecht speelden tot op heden hun thuiswedstrijden in 1B in het Koning Boudewijnstadion.

The RSCA Futures will play their home games for the remainder of the season at the Deinze stadium, starting with Saturday's game against Jong Genk (4PM). 🟣⚪️ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 9, 2025

Futures-coach Jelle Coen sprak eerder al tegen Het Laatste Nieuws over de voordelen van het stadion in Deinze: “Behalve de afstand zijn er immers alleen maar voordelen. Het is in vergelijking met het Koning Boudewijn stadion gezelliger omdat het kleiner is. Voor de Futures en de vrouwenploeg is dat veel beter. Bovendien beschikt de Dakota Arena over een zeer goede grasmat."

Ook Deinze-fans naar het stadion?

Nu is de deal ook helemaal rond. Mensen met een abonnement op RSC Anderlecht zouden ook meteen gratis naar de match kunnen gaan kijken in Deinze, te beginnen met dit weekend tegen ... Jong Genk.

Voor de abonnees van Deinze - die geen wedstrijden meer hebben dit seizoen - zou er ook goed nieuws komen. Vanaf eind januari zouden ook zij normaal gezien gratis naar de RSCA Futures kunnen gaan kijken.