Johan Boskamp stelt zich belangrijke vraag bij transfer van Lamkel Zé naar STVV: "Dat zou de strafste stunt uit zijn carrière zijn"

Didier Lamkel Zé is teruggekeerd naar België. De winger tekende bij STVV voor een half seizoen.

Didier Lamkel Zé maakt zijn terugkeer naar de JPL. Hij heeft een contract getekend bij STVV tot aan het einde van dit seizoen.

Het zal ongetwijfeld de meest opvallende transfer van deze winter zijn in België. Lamkel Zé speelde al bij Antwerp en KV Kortrijk, waar hij zich liet opvallen, vooral met zijn fratsen.

Volgens Johan Boskamp zal STVV-coach Felice Mazzu hem niet de baas kunnen. "Néé joh. Die gozer verander je niet meer. Als Mazzu er een koorknaapje van kan maken, dan zou dat de strafste stunt zijn uit zijn carrière", zei hij bij Het Belang van Limburg.

"Ik ben vooral benieuwd of hij hem opnieuw kan laten renderen op het veld. Want naast alle gekke dingen die hij uitstak, kon hij ook echt wel lekker voetballen hoor. Alleen heeft hij zijn beste niveau van bij Antwerp nadien nooit meer gehaald", gaat hij verder.

"Anders was hij ook niet haalbaar geweest voor STVV. Eerlijk gezegd had ik nooit gedacht dat we hem nog in België gingen terugzien. Hopelijk voor STVV draait het goed uit", besluit Boskamp.