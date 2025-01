Na Cameron Puertas en Mohamed Amoura blijft Union rondkijken: 'Brusselaars hebben bod uitgebracht op Zwitsers talent'

Union blijft proberen om de aanval te versterken tijdens deze transferperiode. Een van de doelwitten van het bestuur is Marc Giger.

De scoutingcel van Union heeft haar waarde al bewezen door heel wat talenten te ontdekken die elders over het hoofd werden gezien. Dat is al vaker gebeurd in Zwitserland.

De Brusselaars kochten daar al Cameron Puertas voor iets meer dan een miljoen euro (hij speelde toen bij Lausanne-Sport) en Mohamed Amoura (Lugano) voor vier miljoen.

Union geïnteresseerd in Marc Giger

Zulke rendabele investeringen stimuleerden hen om opnieuw te kijken. Volgens Sacha Tavolieri heeft Union haar oog laten vallen op Marc Giger, een aanvaller van FC Schaffhausen (tweede divisie).

De 20-jarige speler is een Zwitsers belofteninternational, hij maakte vier doelpunten en gaf vier assists in de Challenge League. Hij scoorde ook tegen FC Servette in de beker.

De Unionisten zouden een eerste bod hebben uitgebracht van 400.000 euro voor Giger, die nog anderhalf jaar contract heeft. De jonge aanvaller op ook op de flanken gebruikt worden.