Genk-verdediger Matte Smets kent zijn straf na discutabele rode kaart tegen OH Leuven

KRC Genk en Matte Smets halen opgelucht adem. De centrale verdediger houdt er een voorwaardelijke straf aan over nadat hij rood pakte tegen OH Leuven.

KRC Genk moest zaterdag praktisch een hele wedstrijd met tien spelen nadat Matte Smets al na vijf minuten van het veld werd gestuurd. Toch wonnen de Limburgers nog met 2-0.

Matte Smets pakte afgelopen seizoen bij STVV pas op de voorlaatste speeldag de eerste gele kaart uit zijn carrière. Dit seizoen heeft hij er twee achter zijn naam staan.

Daarom was het misschien nog opvallender dat hij na slechts 5 minuten van het veld moest, al valt er wel wat te zeggen over die kaart. Hij haalde N'Dri neer rond de middenlijn terwijl Bryan Heynen nog in de buurt was en doelman Penders onderweg was naar de bal.

Maar Genk en Smets kregen maandag al goed nieuws te horen. Volgens Het Belang van Limburg krijgt de verdediger slechts een voorwaardelijke straf van één speeldag.

Daardoor is hij gewoon inzetbaar voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Genk heeft het voorstel ook al aanvaard.