Alderweireld gaat hélemaal los over omstandigheden waarin hij moest voetballen: "Ongezien!"

Het was bikkelen voor Antwerp om een poot aan de grond te krijgen in het Lotto Park. Of moeten we zeggen 'in het zand'. Er was immers een hoop zand gestrooid om de grasmat enigzins bespeelbaar te krijgen, maar Toby Alderweireld was daar niet over te spreken.

Alderweireld ging meteen na de match helemaal los. Na de verplaatsing naar Beerschot nu in het mulle zand van het Lotto Park... het was wat te veel voor hem. "Twee keer op rij op zo'n veld! Ongezien!", fulmineerde hij.

De ervaren verdediger vond het absoluut niet kunnen dat er op zulke velden moet gespeeld worden. "Dan vraag ik me af waar we in België mee bezig zijn. Hoe kan je hierop voetballen? Zeker als verdediger. Ik was meer bezig om niet uit te glijden of niet te struikelen over zo'n dot gras."

Hij zag het vooral als een nadeel voor Antwerp. "Wij zijn een voetballende ploeg, maar hierop kan je je spel niet ontwikkelen", aldus de ex-Rode Duivel.

Wel is er nog geen man overboord, want met 1-0 naar de Bosuil... dat is nog een hele kluif voor Anderlecht. "We hadden wel twee open kansen in de eerste helft, daar moet je er eigenlijk eentje van maken."

"Maar ja, ze moeten nog naar ons komen en met ons publiek er achter... Dat Vincent Janssen eigenlijk een tweede gele kaart had moeten krijgen voor die handsbal? Sorry, dat heb ik niet gezien."