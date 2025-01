Vrancken speelt verdedigende middenvelder uit als rechtsbuiten ... en prikt naar rest van selectie: "Helemaal nog niet"

KAA Gent raakte afgelopen week niet voorbij Dender. De kans dat het tegen vrijdag al versterking heeft die inzetbaar is tegen Charleroi is bovendien klein. En dus moet er creatief naar oplossingen gezocht worden.

Wouter Vrancken liet al tussen de lijnen door verstaan dat er meer dan enkel een diepe spits nodig zal zijn als KAA Gent de top-6 en play-off 1 wil halen dit seizoen. Een duidelijk statement richting Sam Baro & co.

Dat bleek ook heel duidelijk in de wedstrijd tegen Dender. Ito en Delorge waren er de centrale middenvelders en speelden hun match, terwijl nieuwkomer Leonardo Lopes da Silva op rechtsbuiten werd uitgespeeld.

Lopes da Silva op rechtsbuiten

Omri Gandelman begon dan weer als "nummer 10" in steun van Gudjohnsen en miste in het slot van de wedstrijd als diepe spits de grootste kans van de wedstrijd. De Israëliër zou bij een goed bod wegmogen, is absoluut geen typische aanvaller én is qua statistieken al twee seizoenen bij de betere bij de Buffalo's.

Dat is tekenend voor de situatie waarin de Gentenaars zich bevinden. Momodou Sonko begint er stilletjesaan door te komen, maar Helio Varela heeft tot op heden zijn 3,1 miljoen euro transfersom nog niet ten gelde kunnen maken.

Stempel drukken

Omgba is er na een blessure nog altijd niet bij voor Gent, ook Gudjohnsen valt gezien de prijs (2,9 miljoen euro) tegen. Zalan Vancsa zit aan 85 speelminuten in de Jupiler Pro League en jeugdproduct Tibe De Vlieger weegt ook nog te licht op 19-jarige leeftijd.

Wouter Vrancken roemde de vechtersmentaliteit van Lopes da Silva, maar prikte ook meteen naar de rest van de spelers op die posities: "Sommige jongens hebben hun stempel nog niet kunnen drukken. Helemaal nog niet zelfs", noteerde Het Nieuwsblad.