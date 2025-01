🎥 Emotionele Wesley Sonck blikt terug op zijn voetbalcarrière: "Toen besloot ik om te stoppen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wesley Sonck heeft zijn voetbalcarrière al enige tijd achter zich gelaten. Inmiddels heeft Sonck zijn carrière als analist verder uitgebreid en is hij te zien in nieuwe televisieprogramma's, zoals Sergio over de grens op VTM, waar hij terugblikt op gemiste momenten uit zijn voetballoopbaan.

Sonck geeft toe dat hij niet helemaal tevreden is over zijn tijd als profvoetballer. Zo vertelt hij dat hij ooit de kans had om naar Sevilla te gaan, maar dit nooit doorging. Ook het missen van kansen om naar Engeland te gaan, blijft voor hem een gemis. “Ik had graag wat meer culturen gezien", zegt Sonck. Hij kreeg ook een emotioneel moment toen hij werd gevraagd of hij, als hij alles opnieuw zou kunnen doen, zijn carrière anders zou hebben aangepakt. "Dat gaat niet”, zegt Wesley. "Ik zou het willen doen, maar de vraag is dan: zou je zo succesvol zijn geweest?” Sonck gaf aan dat zijn focus toen volledig bij zijn carrière lag, wat soms ten koste ging van tijd met zijn gezin. De gewezen Rode Duivel stopte met zijn voetbalcarrière toen ze hem geen contract meer aanboden. “Plots zeggen ze: ‘je bent te oud’. Toen besloot ik zelf om te stoppen", legt hij uit. Na zijn voetballoopbaan begon Sonck met televisie. Hij maakte een programma, De Container Cup, samen met Pedro, en kreeg veel positieve reacties. “Ik had dat niet verwacht, maar ik dacht: wow, ik kan nog iets", zegt hij daarover. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door VTM (@vtm.be)